Inter-Lazio possibile apertura dello Stadio Maradona ai tifosi, i dettagli

Il presidente della Commissione Politiche Giovanili e del Lavoro ha ufficialmente chiesto al sindaco di Napoli la possibilità di aprire lo stadio Diego Armando Maradona durante il match tra Inter e Lazio, che potrebbe consegnare l’aritmetica dello Scudetto ai napoletani.

“La vittoria a Torino è solo l’inizio della celebrazione per gli azzurri, con la speranza che il Napoli possa continuare a vincere nella prossima partita contro la Salernitana il 29 aprile e festeggiare insieme ai tifosi. Ho ufficialmente chiesto al Sindaco di rappresentare le numerose richieste che sto ricevendo dai giovani, in particolare. Sarebbe un’idea fantastica aprire lo Stadio Maradona il 30 aprile per permettere ai tifosi di godersi la partita tra Inter e Lazio insieme, magari con la presenza dei giocatori per festeggiare insieme in caso di vittoria. Questo potrebbe davvero unire la comunità napoletana”.