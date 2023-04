Ag. Di Lorenzo sulla festa di stanotte: “Sembrava di vedere un film”

Mario Giuffredi, l’agente di Giovanni Di Lorenzo, Matteo Politano e Mario Rui, ha rilasciato una dichiarazione su Radio Crc: “Ho avuto contatti con i ragazzi e ho parlato con Di Lorenzo sia ieri sera che stamattina. Era sorpreso per quello che è successo stanotte, sembrava di assistere a scene da film che solo a Napoli possono offrire. Di Lorenzo è considerato uno dei migliori interpreti del suo ruolo nel mondo, secondo moltissimi addetti ai lavori. La sua leadership silenziosa lo rende un valore aggiunto per qualsiasi squadra di calcio, in quanto sa essere sia il capitano che il giocatore. La vittoria dello scudetto dopo la scomparsa di Maradona è un momento che richiede ancora una certa elaborazione, ma rappresenta il risultato dei sacrifici di tutti. Di Lorenzo che resta nella storia del Napoli è una cosa unica.