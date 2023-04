Fedele: “Il Napoli ha commesso lo stesso errore della Juventus, il VAR ha condizionato la partita”

Enrico Fedele a Radio Marte ha rilasciato alcune dichiarazioni su Juventus-Napoli:

“Non è stato l’inserimento di Raspadori la mossa vincente del Napoli. La mossa vincente è stata la presunzione di Allegri che, nel momento in cui la Juve stava giocando da provinciale, ha voluto mettere due esterni d’attacco, ha concesso delle praterie al Napoli e non a caso, subito dopo, Osimhen ha avuto 3 palle gol. Il Napoli non ha attaccato e non ha fatto nemmeno un tiro in porta fino alle sostituzioni. Ha attaccato quando ha avuto gli spazi.

Il Napoli però ha commesso lo stesso errore: si è esposto al contropiede. Penso che questo non sia il Napoli di 2-3 mesi fa. E lo abbiamo visto ieri sera nel primo tempo, quando non ha fatto un tiro che fosse uno in porta.

Poi, come detto, Allegri ha peggiorato la situazione intorno al 61°. Certo se fosse stato convalidato il gol della Juve oggi staremmo parlando di tutt’altro. Quindi per il Napoli è un anno sì. Sul caso di Cuadrado c’è stata un’eccessiva benevolenza dell’arbitro perché in quei casi si ammonisce e il gol non viene.

Poi l’errore dell’arbitro e del VAR è stato quello di non aver espulso Gatti. Cuadrado andava ammonito per simulazione e, di conseguenza, l’azione del gol non arrivava”.