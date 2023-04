Fusi: “Il Napoli può continuare così nei prossimi anni, se si tengono i più forti questa squadra è già molto competitiva”

L’ex calciatore Luca Fusi ha parlato ai microfoni di Maracanà, programma in onda su TMW Radio. L’ex calciatore ha parlato del Napoli, del campionato azzurro e delle somiglianze tra questa squadra e quelle dei due Scudetti precedenti. Queste le sue parole: “Peccato per come è finita la Champions, ma chi ha giocato in questa stagione è stato veramente bravo e ha portato con onore la maglia azzurra. La differenza quest’anno l’hanno fatta i tre giocatori davanti, giocatori che hanno dato il là a queste imprese. Noi avevamo Maradona, Careca e Carnevale, quest’anno ci sono Osimhen, Kvaratskhelia, Lozano o Politano, che hanno portato i gol. Spalletti ha creato una squadra che gioca un grande calcio, che si propone con tutti i suoi effettivi. Tutto questo è merito di un assemblaggio con dei giocatori che sono stati perfetti per questo obiettivo. Noi avevamo il giocatore più forte del mondo e andavamo molto sulle sue giocate. Questo qui invece è un gruppo coeso, che ha fatto un grande calcio, questo ha fatto una grande differenza. C’è tutto per continuare così come quest’anno. Ci sono i giocatori, c’è la società, ci sono i tifosi, in Italia però non è mai facile ripetersi, ci sono anche le altre che cercano di rinforzarsi. Ma se non si perdono gli elementi forti la squadra è super-competitiva. Hanno vinto lo Scudetto non per fortuna ma perché sono stati i più bravi. Hanno fatto il miglior calcio, ci può essere ancora un miglioramento perché sono giovani e le prospettive sono importantissime”.