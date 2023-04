TuttoSport – Milik pronto a giocarsi tutto contro il suo passato: è sfida al Napoli

Arek Milik è pronto a sfidare il suo passato stasera.

L’ex Napoli vuole incidere contro gli azzurri, dopo aver lasciato la piazza partenopea non proprio nel migliore dei modi. A parlarne è l’edizione odierna di TuttoSport: “Non è una partita come tutte le altre, questa Juventus-Napoli. Non dopo un decennio abbondante di incroci caratterizzati da veleni e polemiche, anche se questa volta varrà un pochino meno rispetto al solito per entrambe. E non può essere una partita come tutte le altre, soprattutto, per Arkadiusz Milik, oggi in bianconero e ieri autore di 48 reti in 122 presenze con gli azzurri. Una tappa fondamentale per lo sviluppo della sua carriera, quella all’ombra del Vesuvio, anche se conclusa nel peggiore dei modi: sei mesi da separato in casa, per via di un contratto in scadenza e della mancata intenzione di rinnovarlo, quindi il mesto addio in una fredda sessione invernale di mercato”.