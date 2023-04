TuttoSport – La Juve vuole vincere per l’orgoglio: la sconfitta dell’andata fa ancora male

La Juventus vuole dimenticare il 5-1 dell’andata e dare filo da torcere al Napoli questa sera.

Una sconfitta sonora, quella del Maradona, che ridimensionò di non poco i bianconeri, in quel momento inseguitrice vera degli azzurri in campionato. La partita di stasera sarà fondamentale per Max e i suoi, che nel frattempo hanno riottenuto(anche se non ancora in via definitiva) i quindici punti di qualificazione, con i quali sono attualmente terzi e potrebbero piazzarsi secondi in caso di vittoria di stasera. Ecco quanto riportato dall’edizione odierna di TuttoSport: “Anche perché, restando all’orgoglio, ci sono da cancellare i cinque graffi del San Paolo, dove una Juve che stava risalendo la classifica a forza 8 (numero delle precedenti vittorie consecutive), finì travolta il 13 gennaio, una settimana prima di ricevere la penalizzazione della Corte d’appello federale. Battere il Napoli stasera non eliminerebbe quella sconfitta né i suoi effetti, ma lenirebbe un po’ il bruciore di quelle cicatrici. E sarebbe anche un messaggio in chiave futura: di fiducia per gli stessi giocatori bianconeri, di sfida verso il Napoli”.