Mediaset – Anche il Napoli si iscrive alla corsa per Grimaldo

Come riportato da Mediaset, anche il Napoli è sulle tracce di Alejandro Grimaldo, terzino del Benfica classe 95′. Il terzino è in scadenza di contratto con il club portoghese e molti club si stanno già muovendo per assicurarsi le sue prestazioni a partire dal prossimo anno. Bayer Leverkusen, Inter, Juventus: questi i club interessati allo spagnolo. Di seguito ecco ciò che dice SportMediaset: “Juve,Inter e Napoli sarebbero sulle sue tracce. Ultimamente anche il club azzurro sta iniziando a muoversi per l’acquisto, all’estero si sono già mosse Leverkusen e Nizza”.