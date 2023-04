Risultati Serie A. Monza-Fiorentina 3-2, Udinese-Cremonese 3-0. Tanti gol e spettacolo nei match appena disputati, che hanno visto la vittoria per Monza e Udinese. Alla Dacia Arena la squadra di Sottil schianta la Cremonese per 3-0, gol di Samardzic, Perez e Success. A Monza partita pazza che vede la Fiorentina passare in vantaggio di due gol salvo poi assistere ad una grande rimonta del Monza grazie ai gol di Mota, autogol di Biraghi e Pessina.