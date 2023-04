Bruscolotti: “Juve-Napoli? Sarà una partita particolare, ho una sensazione”

Queste sono le parole di Giuseppe Bruscolotti sulla sfida di stasera tra Napoli e Juve: “Juve-Napoli? E’ sempre una partita diversa dalle altre, una partita di cartello, un Juventus Napoli da vedere fino in fondo.Che Juve mi aspetto? Una Juventus pronta a giocare bene, motivata contro un Napoli altrettanto motivato dopo l’eliminazione in Champions dovuto anche a qualche errore arbitrale. Un Napoli che punta ora alla conquista dello scudetto. Un pronostico? Sono sempre particolari le partite come Juventus Napoli, anche se il Napoli cercherà di ottenere un risultato positivo. Vuole chiudere al più presto il discorso scudetto”.