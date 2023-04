TuttoSport – Osimhen carico a pallettoni per domenica: ritorna titolare in Serie A

Victor Osimhen è pronto per affrontare la Juventus.

Ne ha parlato l’edizione odierna di TuttoSport, secondo cui l’attaccante azzurro starebbe aspettando solo il fischio d’inizio dello Stadium per tornare a calcare il rettangolo verde da titolare, lavorando sempre sodo per ritrovare la forma fisica e mentale pre infortunio: “Victor sta gradualmente recuperando la migliore condizione, dopo l’infortunio agli adduttori patito in Nazionale e la prospettiva di affrontare la Juventus tornata ad essere terza in serie A, lo stimola al massimo. Sarà di nuovo titolare in serie A, dopo aver saltato le gare di Lecce e con il Milan ed avendo disputato solo gli ultimi 21′ del match pareggiato con il Verona”.