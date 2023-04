De Napoli: “Napoli-Milan? Vi dico la mia sul match”

Nando De Napoli, ex calciatore di Napoli e Milan, ha parlato alla trasmissione “Legends – Ci vediamo a Napoli” in onda su Canale 8 del match Napoli-Milan. Ecco cosa ne pensa:

“Napoli-Milan? Nell’ultima mezz’ora non si è sentito più il pubblico e questo è un peccato. Leao da espellere? No, per me è da ammonizione. Cosa è mancato al Napoli? Ha avuto la sfortuna di perdere alcuni uomini fondamentali, lo stesso Osimhen ha segnato ma non stava benissimo. Si è anche fatto male Politano che stava mandando in difficoltà Theo Hernandez. Il Napoli però è stato ingenuo nel gol preso, all’andata come al ritorno”.