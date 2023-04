Santacroce: “Napoli fuori dalla Champions? Vi dico la mia”

Fabiano Santacroce, ex difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per palare del match di ieri Napoli-Milan. Ecco cosa ne pensa:

“Più rimpianti o errori per l’eliminazione dalla Champions? Un po’ un misto di entrambe le cose, ma c’è anche la felicità in un certo senso di aver vissuto queste gare. I tifosi devono essere contenti perché il Napoli ha dimostrato di aver giocato due ottime partite con tante mancanze, con tanti errori e anche con diversi torti. E’ chiaro che il dispiacere è grande, perché un Napoli al massimo contro un Milan al massimo avrebbe prodotto partite più spettacolari e sarebbe stato diverso, con percentuali alte di buone riuscita per gli azzurri.