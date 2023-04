Tramite le ottime prestazioni nelle varie coppe, le squadre italiane hanno raggiunto un nuovo record. Nel ranking della Uefa, l’Italia ha collezionato in questa stagione 19,214 punti, superando i 19 della stagione 2014/15. In quell’anno la Juventus arrivò infatti in finale di Champions, mentre Napoli e Fiorentina raggiunsero le semifinali di Europa Leauge.

Nella classifica generale, il tricolore sale al quarto posto, sotto Inghilterra, Germania e Spagna.