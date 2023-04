RAI – Pronto rinnovo per Kvaratskhelia col Napoli, oggi l’incontro: i dettagli

L’esperto di mercato di Rai Sport, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di Tele A per fare il punto sul possibile rinnovo di Kvaratskhelia col Napoli. Queste le sue parole: “Kvara rinnoverà il suo contratto ancora per un altro anno, quindi dalla prossima stagione avrà ancora cinque anni da disputare con gli azzurri. Il possibile rinnovo arriverà soprattutto per regalare al georgiano un adeguamento dell’ingaggio. Kvara guadagnerà 2.5 milioni rispetto agli 1.2 attuali ed inoltre ci saranno numerosi bonus legati alla prossime stagione dell’ex asso del Rubin Kazan“.