L’ex capitano del Napoli, Francesco Montervino, è intervenuto ai microfoni di Canale 8 per dire la sua sul match tra gli azzurri ed il Milan di domani. Queste le sue parole: “Il Maradona domani sarà pazzesco! Sono convinto che sarà in grado di trascinare gli azzurri alla vittoria, il Napoli si gioca l’accesso alle semifinali, un traguardo straordinario per la storia calcistica della squadra.

Bisogna fare però attenzione al Milan! Anche se la squadra di Pioli è molto giovane pare avere qualcosina in più per quanto riguarda l’esperienza. I rossoneri hanno saputo leggere bene i momenti della gara ed affondare il colpo quando necessario. Il goal di Bennacer ne è la prova lampante“.