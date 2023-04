Zazzaroni: “Il Napoli perde tanto senza Osimhen. L’arbitraggio è stato disturbante”

Ivan Zazzaroni, direttore de Il Corriere dello Sport, ha sottolineato come il Napoli perda tanto in zona goal con la mancanza di Victor Osimhen: “Il segreto di Pulcinella è che il Napoli senza Osimhen perde il gol, profondità, potenza, presenza in area, centimetri e una parte di gioco. Il Milan in campo il suo Osimhen ce l’aveva, Maignan, che in questo momento è il miglior portiere al mondo. Ha fermato sogni e speranze del Napoli in almeno 3 occasioni. Gli azzurri però avrebbero meritato il pareggio e l’arbitro Kovasc è stato addirittura ‘disturbante’, passando da tollerante su falli da ammonizione evidentissimi ad una produzione di cartellini nella ripresa senza senso”.