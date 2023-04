Tmw – Roma, vicinissimo Aouar del Lione. Già svolte le visite mediche

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, la Roma avrebbe messo a segno l’importante colpo di mercato Houssem Aouar. L’algerino in forza al Lione si libererà a zero in estate, e il Ds giallorosso Tiago Pinto ha voluto bruciare le tappe per sconfiggere l’importante concorrenza. Nella giornata di Pasquetta, il calciatore si è sottoposto a delle visite mediche proprio nella Capitale, che sono servite a valutare la sua condizione fisica viste le sofferenze patite al ginocchio e alla caviglia nei tempi recenti. Al momento, le parti stanno lavorando ai dettagli.