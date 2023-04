Cassano: “Con cambio portieri avrebbe vinto il Napoli”

Alla Bobo Tv ieri Lele Adani, Bobo Vieri, Ventola e Antonio Cassano hanno commentato l’andata dei quarti di Champions League. In particolare, l’ex attaccante nato a Bari ha parlato della sconfitta del Napoli. Secondo Cassano, gli azzurri non meritavano di perdere: “Il Napoli poteva fare 2 gol nei primi 25 minuti dominando la partita con qualità e idee e ha continuato ad attaccare anche in dieci uomini“, ha detto l’ex attaccante di Inter e Milan.

Poi boccia Meret: “Sul gol di Bennacer c’è un errore di Meret che poteva fare molto di più, con cambio portieri avrebbe vinto il Napoli. Maignan ha fatto una parata su Di Lorenzo clamorosa“. Infine, dice la sua sull’assenza di Osimhen: “Per il Napoli è fondamentale, con Elmas la squadra non riusciva ad allungarsi”.