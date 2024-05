Dopo una stagione disastrosa, il Bari, facendo la miglior prestazione dell’anno, batte la Ternana per 0-3 e condanna la squadra umbra alla C. Un giocatore su tutti, Valerio Di Cesare, a segno oggi, ha parlato del suo futuro. Ecco le sue parole:

Non mi aspettavo una partita del genere. Siamo riusciti a mantenere la categoria andando ad un passo dal baratro. Se continuerò? Non lo so, tutto dipende da come sto e da come starò. Ho pur sempre 41 anni e devo fare le mie giuste valutazioni.