VIDEO SSCN – Il Napoli presenta la sfida di stasera contro il Milan

Attraverso un tweet sulla pagina ufficiale, la Ssc Napoli ha pubblicato un video per presentare la partita di stasera. Al San Siro di Milano, gli azzurri scenderanno in campo contro il Milan di Pioli, per contendersi un posto alle semifinali di Champions League. Di seguito il tweet:

✨ Un classico italiano, ora sul palcoscenico più importante d’Europa 💪 L’appuntamento con la storia inizia oggi: questa è la notte di #MilanNapoli 💙 #ForzaNapoliSempre #TuttoPerLei pic.twitter.com/pEnF0zP4GG — Official SSC Napoli (@sscnapoli) April 12, 2023