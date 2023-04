Savicevic: “La sconfitta contro il Milan può aiutare il Napoli. Ora gli azzurri saranno più motivati in vista della Champions”

Savicevic, ex giocatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport in vista del doppio confronto in Champions tra Napoli e Milan. Queste le sue parole: “Mi sembra strano dirlo, quasi paradossale, ma credo che questa vittoria schiacciante non sia stato un bene. Ora per i rossoneri sarà più dura. Da calciatore so bene cosa sta succedendo in queste ore. Il Napoli ha più motivazioni, vuole vendetta dopo la sconfitta in casa. Nello spogliatoio si stanno parlando di come poter reagire ad un risultato del genere. Chi perde ha sempre una spinta in più”.