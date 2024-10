Genoa-Fiorentina, formazioni ufficiali: le scelte di Gilardino e Palladino

Tutto è pronto per l’incontro di oggi tra Genoa e Fiorentina, valido per la decima giornata di Serie A Enilive. Il fischio d’inizio è previsto per le 18.30 allo stadio Luigi Ferraris di Genova, dove si affronteranno le squadre di Alberto Gilardino e Raffaele Palladino. Le formazioni ufficiali di Genoa-Fiorentina sono riportate qui di seguito.

GENOA (4-4-2): Leali; Sabelli, Vogliacco, Vasquez, Matturro; Thorsby, Frendrup, Badelj, Martin; Pinamonti, Ekhator. All. Gilardino

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Martinez Quarta, Ranieri, Gosens; Bove, Richardson; Colpani, Beltran, Sottil; Kouamé. All. Palladino