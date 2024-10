Sky – Rinnovo Kvara: accordo sull’ingaggio! le cifre della possibile clausola

Luca Marchetti giornalista ed esperto di mercato di Sky, ha rilasciato delle dichiarazioni durante Radio Marte sul rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Ecco le sue parole:

“Il nodo dello stipendio per il procuratore di Kvaratskhelia, è pertinente. La richiesta è sui 5 milioni più bonus e arrivare agli 8 milioni, dal terzo anno a seguire. L’accordo sulla clausola non c’è.

Da come so, per il procuratore la clausola dovrebbe essere di 80 milioni, in corrispondenza allo stipendio che il Napoli vuole tenere basso. In più sarebbe una specie di riconoscimento poichè gli azzurri, hanno prelevato Kvara a soli 10 milioni, anche per merito del dirigente. Il Napoli ritiene la clausola troppo bassa, poichè a quella cifra, il giocatore può andare via ugualmente.

Se invece, la clausola fosse più di 100 milioni, è normale che il suo procuratore chiederebbe uno stipendio più alto dei 5 milioni a salire negli anni”.