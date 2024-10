KK: Il rinnovo di Kvara si prospetta lungo a causa di una criticità

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato oggi durante la trasmissione Radio Goal a propositi di alcune novità relative alla questione del rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Si è parlato anche a proposito di Patrick Dorgu, calciatore del Lecce finito nei radar del Napoli. Di seguito, le sue parole: “Stiamo ancora lavorando al rinnovo di Kvaratskhelia. Una delle criticità riguarda la clausola rescissoria, e la questione non si risolverà rapidamente. Per quanto riguarda Dorgu, Conte ha un ottimo rapporto con Pantaleo Corvino, quindi è probabile che lo abbia contattato per avere informazioni”.