Caputi: “La supremazia del Napoli è evidente, bisogna continuare sulla strada intrapresa finora”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Massimo Caputi, che ha parlato del Napoli e del mister azzurro. Queste le sue parole: “Sono d’accordo con le parole di Luciano Spalletti, bisogna gestire bene le emotività e le motivazioni dei giocatori col doppio impegno tra Champions League e Campionato. Il Napoli ha fatto molto bene fino a questo momento, e così come ha fatto deve continuare, avendo bene in mente che non è ancora stato vinto nulla. Da questo il ragionamento di mister Spalletti che io condivido molto. Dal punto di vista psicologico e mentale bisogna reagire dopo una sconfitta come quella di domenica con il Milan. La supremazia del Napoli è evidente, fino a questo momento i meccanismi sono stati perfetti e bisogna continuare sulla strada intrapresa fino ad adesso, una squadra vincente e straripante, questo mi aspetto di vedere”