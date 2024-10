Denis: “Napoli-Atalanta sarà una grande sfida, gli azzurri sono completi”

German Denis ex attaccante di Napoli e Atalanta, ha rilasciato delle dichiarazioni proprio sulla gara delle sue ex squadre a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole:

“Sarà una grande sfida per tutti quelli che la guarderanno, sono due squadre che stanno bene. Lookman segna e fa assist, anche Kvaratskhelia, lui probabilmente è più menefreghista, più uno che finalizza. L’idea di Conte sappiamo qual è, si deve correre e combattere per tutti. Una volta recuperato il pallone, si va sui calciatori di qualità a livello offensivo, c’è Lukaku che fa infilare le mezz’ali e gli esterni nell’uno contro uno sono fortissimi.

Gli azzurri sono completi e sarà tosta per la Dea. Sono sorpreso da Retegui, Gasperini sa far uscire il meglio dei giocatori, tutti segnano con lui. E’ anche bravo di testa, è rapido e ha tecnica. Penso abbia qualcosa di Milito, el principe forse era più tecnico, ma Retegui in questo momento sta dimostrando cose incredibili per quanto riguarda le qualità”.