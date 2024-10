Cds – Rinnovo Kvara, distanza ridotta tra domanda e offerta: si tratta

Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul rinnovo di contratto di Kvaratskhelia con il Napoli: “Incontro ieri tra Manna e l’agente di Kvaratskhelia. Il tema rinnovo è sempre centrale. La grande novità di giornata è che la distanza tra le parti sull’ingaggio di base, giunto in questa stagione a 1,8 milioni di euro, s’è notevolmente ridotta: il Napoli offre 5 milioni più bonus, così da arrivare intorno ai 6 milioni (come Lukaku) e diventare il più prezioso della rosa, con progressivi aumenti a scalare negli anni fino a sfondare il tetto dei 7 milioni. È ancora netta, invece, la domanda sulla richiesta di uno scatto importante alla terza stagione: non un aumento a scalare ma un aumento consistente, tra gli 8 e i 9 milioni, d’emblée. Una sorta di paracadute per garantire un ingaggio che evidentemente Kvara potrebbe guadagnare solo in pochissimi club: il Psg, ad esempio, in estate gli aveva offerto 11 milioni netti“.