Meret in vista dell’Atalanta: “La preparazione ci aiuterà a limitarli”

Alex Meret, portiere del Napoli, ha parlato della prossima sfida contro l’Atalanta durante la sua intervista a Radio Crc. Di seguito le sue parole:

“L’Atalanta ha il miglior attacco del campionato, come si lavora? Non abbiamo ancora lavorato su questo, come ogni partita il mister la preparerà al meglio. Cercheremo di sfruttare al meglio il nostro gioco e cercheremo di limitarli. In questo Conte è ottimo, dovremo seguirlo e dare il massimo”.

“Da cosa deriva la grande intensità? Ci può aiutare contro l’Atalanta, è un fattore fisico perché i ragazzi corrono tanto dai tempi del ritiro e in questo sono spinti dal mister. È anche un fattore mentale perché c’è voglia di sacrificarsi per il compagno, si fa sempre una corsa in più ed alla lunga questo aiuta. Correre di più è una cosa positiva, vuol dire che fisicamente stiamo bene”.