L‘Atalanta si allena in vista della sfida contro il Napoli di domenica mattina, con un allenamento differenziato per chi ieri sera con il Monza ha giocato. Come riportato da Sky per i giocatori titolari ieri sera seduta di “scarico”, mentre per chi ha giocato poco o non ha giocato proprio allenamento completo. Inoltre ci sono novità sugli infortunati, con Scalvini e Brescianini che hanno svolto lavoro individuale, mentre per Scamacca terapie dopo l’infortunio rimediato in estate.