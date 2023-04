Domani si torna in campo: testa al Lecce prima della grande rivincita

Osimhen è out per domani. Lo ha appena annunciato Spalletti in conferenza, che conta di riaverlo per la settimana prossima nel quarto di Champions con il Milan. Prima di pensare ad altro però c’è il Lecce, una partita sulla carta facile ma che nasconde tantissime insidie. I giallorossi sono stati i primi a fermare il Napoli in campionato quest’anno al Maradona, Baroni sta facendo un ottimo lavoro anche se nell’ultimo periodo la sua squadra sta trovando diverse difficoltà e viene da cinque sconfitte consecutive. Vorrà sicuramente rifarsi e quale occasione migliore per tornare a far punti se non facendo la partita della vita contro la capolista? Il Napoli, dal canto suo, deve riscattare la deludente prova contro i rossoneri, dimostrare che è stato solo un incidente di percorso. Mancano ancora sei giorni alla partita di Champions e Spalletti sa che arrivarci con una vittoria domani sarebbe molto importante per il morale dei suoi calciatori. Schiererà la formazione migliore con Lozano e Simeone al momento in vantaggio su Politano e Raspadori. Ancora 90 minuti e poi si potrà a pensare alla trasferta europea di Milano. Il Napoli è pronto, Osimhen quasi…