Ordine sul Napoli: “C’è chi dice che il Napoli abbia perso apposta con il Milan, siamo al delirio!”

Franco Ordine ha parlato anche del Napoli nel suo editoriale per Milannews. Ecco cosa ha detto: “Frequentando gli ambienti napoletani dopo la sconfitta con i rossoneri, ho colto una chiave di lettura importante dopo lo 0-4 da parte di alcuni tifosi. La loro teoria è che il Napoli avrebbe volentieri lasciato vincere il Milan in Campionato in cambio di un lasciapassare in Champions. Siamo al delirio naturalmente. Di identica natura è anche il pensiero di Antonio Cassano sul quarto di finale, cioè che gli azzurri passeranno agevolmente. Se questa è il sentimento del Napoli allora il Milan potrà trarne qualche vantaggio, ma non credo. Dopo questa sconfitta qualche crepa nel muro di cemento armato è stata creata.

Sarebbe il caso di dare un’occhiata alle scelte di Spalletti, perchè chi ha analizzato bene il match ha colto alcuni segnali di stanchezza da parte di Di Lorenzo e Anguissa che sono due perni fondamentali per questo Napoli”.