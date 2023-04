The Telegraph – Occhio al nome di Spalletti per la panchina del Chelsea

Il Chelsea ha annunciato l’esonero di Graham Potter e la nomina di Bruno Saltor come allenatore ad interim, con la possibilità di confermarlo fino al termine della stagione. La società sta cercando il giusto nome per ripartire con ambizioni rinnovate nella prossima stagione. Secondo The Telegraph, la scelta del nuovo nome per l’allenatore avverrà dopo un processo accurato e attento, senza fretta. Oltre ai nomi già noti come Nagelsmann, Pochettino, Glasner e Luis Enrique, viene anche menzionato il possibile candidato Luciano Spalletti, allenatore della squadra di calcio Napoli capolista della Serie A.