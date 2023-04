Davide Ancelotti, assistente di Carlo Ancelotti al Real Madrid, secondo As, ha espresso il desiderio di lasciare la squadra alla fine della stagione, indipendentemente dal futuro dell’allenatore che ha vinto quattro volte la Champions League. Questa è una grande novità per il suo futuro. Alvaro Arbeloa potrebbe essere il nuovo assistente di Ancelotti jr. nella sua prima avventura da allenatore in solitaria.