Gazzetta dello Sport – La crescita della Lazio di Sarri è significativa

Dopo la vittoria sul campo del Monza, in testa al campionato degli umani si conferma la Lazio, staccata di 16 punti dalla vetta ma con cinque di vantaggio sul quinto posto. La Gazzetta dello Sport sottolinea che, non fosse stata per la penalizzazione, la Juventus sarebbe al secondo posto. Tuttavia, la crescita della squadra di Sarri è significativa e ha ottenuto il diciassettesimo clean sheet (e sesto consecutivo), un bilancio paragonabile a quello dei bianconeri. Nonostante le critiche e le polemiche, Sarri sta svolgendo un ottimo lavoro e potrebbe sfruttare il vantaggio di avere meno partite infrasettimanali per raggiungere l’obiettivo della Champions.