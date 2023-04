Gli agenti del commissariato San Paolo hanno svolto servizi di filtraggio per l’accesso allo stadio Maradona in occasione dell’incontro di calcio Napoli-Milan, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica. Sono state emesse sanzioni a 20 persone per aver violato il regolamento dell’impianto sportivo, tra cui tre per l’uso di biglietti non corrispondenti e le altre 17 per possesso di sostanze stupefacenti.