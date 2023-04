Dopo la sconfitta contro il Milan, l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha parlato con Radio Kiss Kiss Napoli in un’intervista. “La costruzione del gioco non è stata all’altezza delle aspettative, mentre gli avversari sono stati molto abili. Non siamo riusciti a essere aggressivi come al solito nella conquista della palla e ogni volta che l’abbiamo recuperata abbiamo perso subito il controllo, permettendo agli avversari di dominare con il loro palleggio preciso”.

Secondo molti colleghi a Milano, è stato il miglior Milan stagionale. “Tuttavia, ciò che conta veramente è il giudizio della nostra squadra. Grazie alle nostre prestazioni di alto livello, ispiriamo anche gli altri. In ogni caso, non c’è bisogno di dimostrare nulla perché sono i campioni d’Italia”.

Hanno avuto la meglio soprattutto a centrocampo? “Hanno avuto la meglio da tutte le parti. La prestazione del Milan è stata superiore, Abbiamo commesso degli errori perché eravamo troppo ansiosi di ottenere subito il risultato, e abbiamo ragionato meno del solito. Questa scivolata si rifletterà nelle prossime partite.

D’ora in poi non si potrà più dire che siete i favoriti per la Champions League? “Nel nostro ambiente è stato detto, da parte della squadra invece nessuno ha detto niente e a noi non interessa se l’ha detto qualcuno che può essere vicino al Napoli. Come società, siamo consapevoli delle difficoltà che comporta giocare contro squadre di Champions League e crediamo che anche gli altri lo sappiano”.

Sulla situazione deglu ultras. “Non possiamo controllare quello che succede, ma dobbiamo comunque fare il nostro lavoro con professionalità come abbiamo fatto per tutta la stagione. Non possiamo controllare ciò che accade al di fuori, ma dobbiamo concentrarci sul nostro lavoro. E’ chiaro che se siamo stati 33 anni senza portare a casa un obiettivo e ora possiamo farlo, ora abbiamo l’opportunità di raggiungere un obiettivo e dobbiamo lavorare sodo per farlo avvenire”.