Il Mattino – Spalletti verso la conferma: in conferenza messaggio alla società

Luciano Spalletti è pronto a rimanere almeno un altro anno sulla panchina azzurra.

L’attenzione del tecnico è rivolta, però, solo ed esclusivamente allo scudetto. Non ne vuole sapere, insomma, di questione che esulano il lato sportivo e tecnico di una stagione già entrata nella storia, ma che dovrà ancora decollare. Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, infatti, l’ex Inter sa bene cosa vuole: “La domanda a Spalletti sul contratto, dopo la conferma pubblicamente fatta da De Laurentiis, è legittima. E la sua risposta è stata chiara: La società ha una possibilità di prolungare il contratto. A me non interessa parlarne. Dunque, scatterà l’opzione – come annunciato da De Laurentiis dal palco del Maschio Angioino – e Spalletti, alle cifre previste, resterà sulla panchina del Napoli ancora un anno. Ho solo quella cosa là davanti. La cosa, cioè lo scudetto, la parola non più proibita”.