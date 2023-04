Ancelotti esce allo scoperto: “Panchina Brasile? Mi entusiasma, ma allenerò il Real finché posso…”

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid ed ex Milan e Napoli, non esclude la possibilità di allenare il Brasile per il prossimo Mondiale, uscendo allo scoperto nel corso dell’ultima conferenza stampa madrilena, nella quale ha risposto alla domanda sul suo possibile futuro oltre oceano:

“Queste voci non mi sorprendono né preoccupano, l’unica cosa a cui penso è togliermi delle soddisfazioni con questo club. Al momento non ci sono dubbi, continuerò a giocare per il Real Madrid fino alla fine del mio contratto e lo rispetterò… Futuro? Nessuno può sapere cosa succederà, il Brasile mi vuole come ct ed è una prospettiva che mi entusiasma…”.