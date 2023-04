Napoli-Milan: diramata la lista ufficiale dei convocati, un difensore alza bandiera bianca! Torna Raspadori in attacco

La SSC Napoli ha diramato la lista dei convocati per Napoli-Milan.

Due novità importanti per gli azzurri: una negativa e una positiva. In difesa non ci sarà Mathias Olivera causa lombalgia, scelta che comporterà l’inevitabile utilizzo di Mario Rui a sinistra. Seconda indisponibilità dunque, per gli azzurri, dopo l’infortunio accertato di Victor Osimhen. In attacco, invece, ritorna finalmente tra i titolari Giacomo Raspadori: l’ex Sassuolo è arruolabile ed andrà in panchina, pronto eventualmente ad entrare nella seconda frazione di gioco. Ecco in base le scelte di mister Spalletti per la gara importantissima di stasera.