Napoli-Milan, le ultime sulle formazioni

Alle 20:45 nello stadio Diego Armando Maradona questa sera si giocherà Napoli-Milan, big match di campionato. Gli uomini di Spalletti, di ritorno dalla pausa nazionali, affronteranno i rossoneri per la prima delle tre volte nel mese di aprile. Gli azzurri arrivano al match comandando la classifica con 71 punti, +23 sul Milan quarto a 48, determinati a vincere per continuare sulla strada dello scudetto.

A seguito della pausa, nel Milan Kalulu ed Ibrahimovic non saranno presenti per dei risentimenti muscolari, nel Napoli assente Osimhen per una lesione all’adduttore sinistro e Olivera a causa di lombalgia.

Ecco quindi le probabili formazioni:

Napoli: (4-3-3): Meret; Di Lorenzo(C), Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia.

Allenatore: Spalletti.

Milan: (4-2-3-1): Maignan; Calabria(C), Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud.

Allenatore: Pioli.