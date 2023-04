Incocciati: “Per la Champions il Milan può contare su una figura come Maldini che al Napoli manca”

L’ex di Milan e Napoli, Giuseppe Incocciati, ha parlato della sfida Champions tra le due ai microfoni di MilanNews.it: “Il Milan come struttura storica è molto più solido ed efficiente del Napoli e può trarne ancora più vantaggio dalla figura di Maldini che ne ha vinte 5. Sono sicuro che Paolo metterà tutto se stesso per entrare nella testa dei calciatori e trasmetterà anche indirettamente la sua esperienza ai giocatori che ne faranno tesoro. Il Napoli, che fino a qui ha dimostrato di essere la più forte, non ha un elemento così importante all’interno del suo patrimonio“.