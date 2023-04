Luciano Spalletti, in queste partite, ha avuto una defezione non da poco, con la lesione all’adduttore di Victor Osimhen, che lo terrà fuori gioco per almeno due settimane.

Il mister, però, è fiducioso sul recupero di Victor, soprattutto in ottica Champions League, dunque per la doppia sfida contro il Milan; invece, in questo periodo, si punterà su un giocatore.

Stiamo parlando di Giovanni Simeone, rincalzo di punta di questa squadra, calciatore che con la sua “garra” si fa sempre trovare pronto e che domani proverà a segnare al Milan come nel girone d’andata; ovviamente, parte da lui da favorito per sostituire l’attaccante nigeriano, mentre Raspadori, appena recuperato, partirà dalla panchina.

Fonte: Repubblica.