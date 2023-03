CdS – Osimhen meglio di Drogba, fuori le statistiche

Un editoriale de “Il Corriere dello Sport” analizza la grande stagione di Victor Osimhen paragonandolo ad un bomber dei bomber: Didier Drogba.

“Perlomeno è coerente, l’ha detto dal primo giorno, da quando non era ancora diventato Osimhen che voleva essere Drogba: calcisticamente bello come lui, possente alla sua maniera, decisivo in quel modo lì, assai artistico o anche potente. Insomma, un attaccante capace di dominare il tempo. «Ci spero e so cosa resta da fare». Intanto, e gli è noto, ridurre quella forbice che va dai suoi 91 gol ai 305 di DD: sembrano tanti, anzi lo sono, paiono un’enormità, ma adesso che Osimhen si è messo a segnare come il suo idolo, lo spazio si restringe. Sbirciando nella vita di Drogba ci si può dare coraggio, perché DD a ventiquattro anni si era fermato a ventuno reti con il Guingamp, mentre a venticinque, con l’Olympique, diede il suo primo strappo, si issò fino ai 32, neanche il massimo della propria carriera, che ha raggiunto il picco con i 37 al Chelsea