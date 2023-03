Vieri: “Tra Napoli e Milan due partite molto tattiche perché si conoscono, ma alla fine passerà il Milan. L’Inter arriverà in finale”

A commentare il sorteggio di Nyon che ha visto l’accoppiamento ai quarti di finale di Champions tra Napoli e Milan è stata anche la Bobo Tv. Proprio Christian Vieri ha parlato dei due match delle squadre italiane, e secondo lui a passare in semifinale saranno Milan ed Inter, con i neroazzurri che arriveranno in finale di Champions. Queste le sue parole: “Tra Napoli e Milan vedremo due partite molto tattiche, le squadre si conoscono molto bene ed era meglio trovare una squadra straniera, così da poter giocare di più a viso aperto, tra le due squadre scelgo il Milan, questo perché secondo me deve andare così. Tra Benfica ed Inter invece dico che a passare sarà l’Inter perché ha una rosa più forte, nonostante il gioco del Benfica è migliore, passerà l’Inter per la squadra più forte. Inoltre dico che ad arrivare in finale sarà l’Inter, che batterà il Milan in semifinale”.