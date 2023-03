Le pagelle di Osimhen: doppietta, uomo squadra e migliore in campo. Fioccano gli 8 per il nigeriano

Fioccano gli 8 in pagelle per Osimhen. Dopo la straripante prova di ieri condita con una doppietta, i quotidiani hanno elogiato l’attaccante nigeriano con voti altissimi e grandi complimenti per la sua prestazione. La Gazzetta dello Sport scrive: “Forse è più uomo squadra lui che Haaland al City“, il Corriere della Sera: “L’uragano Osi colpisce ancora“, mentre il Corriere dello Sport tra i vari commenti scrive: “Imprendibile: Airmhen, il supereroe mascherato del gol”.

Ecco i voti nel dettaglio:

TMW: 8

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 8.5

Tuttosport: 8

Corriere della Sera: 8

TuttoNapoli: 8