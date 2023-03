Con la partita di ieri, Stanislav Lobotka ha raggiunto quota 100 partite con la maglia del Napoli. Lo slovacco, freschissimo di rinnovo, è uno dei punti fermi della squadra di Luciano Spalletti, nonostante un approccio alla sua avventura in azzurro non semplice. Sotto la gestione del tecnico di Certaldo, l’ex Celta Vigo ha raggiunto la sua definitiva consacrazione come calciatore. La Ssc Napoli ha celebrato il traguardo del centrocampista attraverso i suoi profili social.