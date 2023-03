Champions d’oro: ecco quanto ha guadagnato il Napoli dopo il passaggio ai quarti

Il Corriere dello Sport fa i conti in casa Napoli. Fin qui, dalla Champions League, considerando anche i bonus risultati, le quote per i pareggi redistribuite e il bonus per la qualificazione agli ottavi, il Napoli ha già incassato 67,35mln di euro. Ora, con l’accesso ai quarti, la somma aumenta: 77,95mln, quindi +10,6mln, a questa cifra ottenuta grazie alla vittoria nel doppio confronto con l’Eintracht, va aggiunto l’incasso del Maradona tutto esaurito per l’occasione. Con un eventuale approdo in semifinale si arriverebbe a toccare quasi quota 100mln.