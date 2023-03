Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli, è stato convocato dalla Nazionale della Georgia per i prossimi incontri internazionali. La selezione guidata da Willy Sagnol giocherà due partite a Batumi. La prima di queste è un’amichevole in cui verrà affrontata la nazionale della Mongolia il giorno sabato 25 marzo. Successivamente toccherà sfidare la nazionale della Norvegia, in una partita valida per le qualificazioni agli Europei del 2024.