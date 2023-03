Tuttosport – Ndombele favorito su Anguissa: Spalletti avrebbe già deciso

Luciano Spalletti potrebbe dare una chance dal primo minuto a Tanguy Ndombele.

Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, infatti, dovrebbe essere l’ex Tottenham il prescelto a sostituire un affaticato Anguissa dopo le ultime prestazioni. Il tecnico del Napoli avrebbe dato conferma del suo utilizzo: “L’unica novità che potrebbe esserci rispetto alla sfida con la Lazio, è l’esclusione di Anguissa e da come ha parlato in conferenza, Spalletti ha dato anche l’indizio su chi potrebbe essere il suo sostituto Ndombele è un calciatore forte – ha spiegato – e solo i risultati, oltre alla qualità di Zielinski e di Anguissa, non gli hanno permesso di giocare di più. Ha forza, ha tecnica e riesce a togliersi di dosso le marcatura, come avverrà contro l’Atalanta nell’uno contro uno. Le ultime volte che l’ho messo dentro si è fatto trovare pronto edè una considerazione che mi porta a pensare ad un suo utilizzo”.