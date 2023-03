TMW – Questa la probabile formazione del Napoli! Un solo ballottaggio per Spalletti

L’edizione odierna di TMW ha fatto il punto sulla probabile formazione del Napoli per il match di oggi contro l’Atalanta. Secondo il portale il Napoli vuole tornare alla vittoria dopo la sconfitta interna con la Lazio, e il prossimo match al Maradona contro l’Atalanta non sarà facile. Spalletti dovrà fare a meno di Lozano e Raspadori, oltre che dello squalificato Mario Rui. Nel 4-3-3 del tecnico nessuna grande variazione, con Meret tra i pali e una linea difensiva formata da Di Lorenzo, Rrahmani, Kim ed Olivera. Confermati Lobotka, Anguissa e Zielinski (ballottaggio con Elmas) in mezzo. Politano prenderà il posto di Lozano nel tridente insieme a Kvaratskhelia e Osimhen